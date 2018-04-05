Виктория Сливко в масс-старте чемпионата России завоевала серебро

фото Союза биатлонистов России

Тюменская биатлонистка Виктория Сливко финишировала второй в масс-старте чемпионата России в Ханты-Мансийске 4 апреля.

Сильнейшей оказалась Маргарита Васильева из Красноярского края. Бронза досталась тюменке Ирине Услугиной. "Чемпионат России для меня складывался тяжело. Сегодня был последний шанс взять личную медаль. С моим ходом можно было рассчитывать только на безупречную стрельбу, что и получилось, - поделилась Виктория Сливко - Все четыре рубежа я отстреляла на ноль. Я довольна своим серебром, но за золото сегодня точно не могла побороться. Рита была очень быстра на лыжне, но я довольна и серебром. Когда не очень быстро бегаешь, приходится стрелять на ноль. Пока не знаю, где проведу отпуск. Съезжу отдохнуть в теплые края, не забывая, что нужно готовиться к новому сезону. Также мне нужно закончить университет и получить диплом. В первую очередь мне предстоит решить вопросы с учебой, а потом думать об отпуске. Но если с ним не получится, я не расстроюсь".

Добавим, в зачете у тюменской сборной в составе: Виктория Сливко, Ирина Старых, Ольга Шестерикова, Ирина Услугина серебро в женской эстафете на чемпионате России, сообщает Союз биатлонистов России.