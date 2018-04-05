up

5.04.2018 четверг

USD 57,7646

EUR 70,958

В Тюмени 1..3 С 2 м/с
ветер северо-восточный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Виктория Сливко в масс-старте чемпионата России завоевала серебро

10:38 05 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Союза биатлонистов России

Тюменская биатлонистка Виктория Сливко финишировала второй в масс-старте чемпионата России в Ханты-Мансийске 4 апреля.

Сильнейшей оказалась Маргарита Васильева из Красноярского края. Бронза досталась тюменке Ирине Услугиной. "Чемпионат России для меня складывался тяжело. Сегодня был последний шанс взять личную медаль. С моим ходом можно было рассчитывать только на безупречную стрельбу, что и получилось, - поделилась Виктория Сливко - Все четыре рубежа я отстреляла на ноль. Я довольна своим серебром, но за золото сегодня точно не могла побороться. Рита была очень быстра на лыжне, но я довольна и серебром. Когда не очень быстро бегаешь, приходится стрелять на ноль. Пока не знаю, где проведу отпуск. Съезжу отдохнуть в теплые края, не забывая, что нужно готовиться к новому сезону. Также мне нужно закончить университет и получить диплом. В первую очередь мне предстоит решить вопросы с учебой, а потом думать об отпуске. Но если с ним не получится, я не расстроюсь".

Добавим, в зачете у тюменской сборной в составе: Виктория Сливко, Ирина Старых, Ольга Шестерикова, Ирина Услугина серебро в женской эстафете на чемпионате России, сообщает Союз биатлонистов России.  

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: биатлон , Виктория Сливко , масс-старт , чемпионат России

Последние новости

12:16 Поисковики в Тобольске представят свои находки
12:05 Центры коренных народов Севера встретятся в Магадане на культурном форуме
11:54 Геннадий Вершинин прочтет лекцию о дизайне в музее Словцова
11:43 Тюменский Rich Family пожарные планировали проверить 12 апреля
11:32 В Югре встретят серую ворону, которая принесет на Север долгожданную весну
11:21 Три человека получили травмы в столкновении "Джилли" и "Тойоты" в Тюмени Фото
11:10 Корреспонденцию в труднодоступные места почтовики доставят на вездеходе
11:00 В больницах региона отменили карантинные мероприятия
10:49 Развитие речного флота может стать важным направлением тюменско-казахстанского сотрудничества Фото
10:38 Виктория Сливко в масс-старте чемпионата России завоевала серебро
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Развитие речного флота может стать важным направлением тюменско-казахстанского сотрудничества

Тюменская и Павлодарская области договорились о сотрудничестве

Тюменская область готовится к весеннему паводку

Политика

Россиянам разрешат собирать валежник

В России ужесточат наказание за нарушения техрегламентов к продуктам

Новый проект партии "Единая Россия" станет локомотивом роста для экономики всей России

Экономика

Булат Бакауов: у Тюмени и Павлодара - огромный потенциал для сотрудничества

В Ишиме завершается строительство защитной дамбы

В регионе разрабатывают проект "Продаем тюменское"

Общество

Поисковики в Тобольске представят свои находки

Центры коренных народов Севера встретятся в Магадане на культурном форуме

Геннадий Вершинин прочтет лекцию о дизайне в музее Словцова

Спорт

Виктория Сливко в масс-старте чемпионата России завоевала серебро

Тюменские дзюдоисты в составе сборной России выступят на Кубке Европы

Тюменские биатлонистки стали вторыми в эстафете чемпионата России

Происшествия

Три человека получили травмы в столкновении "Джилли" и "Тойоты" в Тюмени

Житель Тобольска похитил сотовый телефон и сдал его в комиссионку

В Надыме трехлетнего ребенка придавило деревом
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+