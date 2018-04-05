Три человека получили травмы в столкновении "Джилли" и "Тойоты" в Тюмени

ДТП в Тюмени. Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Три аварии произошло на дорогах Тюменской области 4 апреля, пострадали пять человек, в том числе двое детей.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, три человека пострадали в ДТП, которое случилось в Тюмени на перекрестке улиц Чернышевского и Гранитной. По предварительным данным, водитель автомобиля "Джилли", выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил "Тойоту Ланд Крузер". От удара 22-летенго водителя "Джилли" выбросило из автомобиля, он получил открытую травму головы, 57-летний водитель "Тойоты" получил травму головы и ушибы, у его 15-летней дочери травма головы. Обстоятельства ДТП выясняются.

В Тобольске на ул. Октябрьской, 119 "Шевроле" сбил 48-летнего пешехода, который шел вдоль проезжей части дороги. Мужчина получил ушибы и травму сустава.

Тюменские автоинспекторы продолжают розыск водителя, который уехал с места ДТП на ул. Пермякова, 19, сбив на пешеходном переходе 17-летнего школьника 4 апреля. Подросток получил травму головы. В предполагаемый момент ДТП через подъем на путепровод проезжали несколько десятков автомобилей. ГИБДД просит очевидцев обратиться в ГИБДД по тел. 79-46-52, 29-14-99, либо направить информацию на email: gibdd72@mail.ru.