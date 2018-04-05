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Получить разъяснения по поводу пенсий жители региона могут в консультационных пунктах ПФР

16:49 05 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
В Тюменской области увеличивается число пенсионеров. Фото фонда «Старшее поколение»

О стабильном увеличении числа пенсионеров в регионе сообщила управляющая ПФР по Тюменской области Алефтина Чалкова на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной думы. 

К началу 2018 года в области проживали 394 тыс. человек пенсионного возраста, среди них жители юга региона и северных автономных округов. С учетом индексации средний размер социальной пенсии на 1 января 2018 года составил 9,3 тыс. рублей. Средний размер страховой пенсии по старости - 14,3 тыс. рублей.

Депутаты подняли вопрос от имени будущих пенсионеров. Законодатели  поинтересовались, разъясняют ли жителям региона финансовые последствия перехода из одного НПФ в другой.   

"У нас есть обращения граждан о том, что тот или иной НПФ произвел неправомерный перевод. Но таких случаев немного. Кроме того, сегодня уже действует законодательство, обязывающее НПФ информировать клиента о том, что если он переводит средства раньше, чем через пять лет, то теряет доход", - отметила Алефтина Чалкова.   

Она напомнила, что разъяснения по этим и другим вопросам жители региона могут получить у специалистов 243 консультационных пунктов ПФР, действующих на территории юга области.   

Прозвучали вопросы о работе пенсионного фонда с государственными сертификатами на материнский капитал, размер которого в 2017 году превысил 423 тыс. рублей. В Тюменской области за его получением обратились 9,3 тыс. человек. В большинстве случаев жители региона используют деньги на погашение жилищных кредитов, на эти цели перечислено более 2,7 млрд рублей. 1,5 млрд рублей направлены на улучшение жилищных условий.   

Как отметила Алефтина Чалкова, регион лидирует по ряду показателей в области оказания услуг по линии пенсионного фонда. Так, например, получить СНИЛС в режиме реального времени жители региона могут не только в территориальных органах ПФР, но и в многофункциональных центрах. Через МФЦ такую услугу оказывают лишь 13 регионов России.

Татьяна Ковалева

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Теги: Алефтина Чалкова , облдума , ПФР

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