Платформой "Мастерчейн" будут пользоваться участники финансового рынка ЕАЭС

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Регуляторы финансовых рынков России, Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии выразили готовность к продолжению сотрудничества в рамках межнациональной системы передачи финансовых сообщений и расчетов, в том числе с применением платформы "Мастерчейн".

Как сообщает пресс-служба Банка России, регуляторы финансовых рынков России, Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии на заседании совместной группы по развитию платежного пространства обсудили основные тренды и ключевые инициативы по применению инновационных финансовых технологий для развития и продвижения современных сервисов и услуг на пространстве ЕАЭС.

На заседании также выступили представители Ассоциации ФинТех, которые рассказали о ее целях и задачах, основных направлениях деятельности, а также проектах, реализуемых участниками рынка совместно с Банком России.

Стороны отметили своевременность, важность и необходимость продолжения многостороннего диалога и изучения возможностей разработки совместных проектов по таким направлениям, как развитие платежного пространства и системы передачи финансовых сообщений с применением технологий распределенных реестров, удаленная идентификация, системы быстрых платежей и открытые интерфейсы.

Регуляторы финансовых рынков ЕАЭС также договорились о продолжении тесного сотрудничества по вопросам взаимодействия национальных систем быстрых платежей и проектам с использованием удаленной идентификации на территории ЕАЭС.