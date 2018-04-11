Тоболяк отправится в колонию за поджог в трех домах

Фото: ВК, Юлия Гайдукова

33-летний житель Тобольска приговорен к 5 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Следствие установило, что днем 29 августа 2017 года пьяный мужчина на восьмом этаже, а ночью на третьем этаже 16-этажного дома № 31 в 15 микрорайоне Тобольска зажигалкой поджег бумагу, а от нее - кабели слаботочных сетей в электрощитовых. То же самое он сделал в ночь с 29 на 30 августа в соседних 16-этажных домах № 29 и 30 на втором и третьем этажах. На место происшествия прибыли пожарные, из-за сильного задымления более 300 человек вынуждены были покинуть жилье.

В результате действий тоболяка были повреждены и пришли в негодность кабели интернет-связи, а также кабели электроснабжения, домофонной связи, эфирного телевидения, пожарной сигнализации, принадлежавшие управляющей компании. Из-за этого была нарушена нормальная жизнедеятельность жильцов трех многоквартирных домов. В течение трех месяцев электроснабжение жилых домов осуществлялось по аварийной линии. Восстановление сетей связи продолжается по сей день.

Мужчина в суде признал свою вину, сообщает пресс-служба Тобольской межрайонной прокуратуры.