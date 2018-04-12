Контрабандист прятал героин в дисках колес

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В Тюмени на 16 лет осужден контрабандист, перевозивший более семи килограмм героина в дисках колес. Тюменский областной суд вынес приговор 38-летнему гражданину Таджикистана Абдумавлону Баротову. Он признан виновным в контрабанде наркотических средств через государственную границу РФ, совершенную в особо крупном размере.

20 ноября прошлого года подсудимый, находясь в Казахстане, согласился за вознаграждение ввезти на своем автомобиле Hyundai Starex героин в Россию. После пересечения границы в Казанском районе Тюменской области его остановили сотрудники МВД.

Из оперативных источников им уже было известно, что на Hyundai Starex будет перевозиться героин. Но при первоначальном осмотре иномарки они не нашли наркотики. Для поиска скрытых полостей с тайником автомобиль доставили на СТО в Ишиме. Там в четырех металлических дисках колес было найдено более 7 кг героина.

Суд назначил Баротову 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Автомобиль, на котором перевозились наркотики, конфискован в доход государства.