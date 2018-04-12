up

12.04.2018 четверг

USD 64,0626

EUR 79,2839

В Тюмени 0..-2 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Контрабандист прятал героин в дисках колес

16:05 12 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото - кnews.kg

В Тюмени на 16 лет осужден контрабандист, перевозивший более семи килограмм героина в дисках колес. Тюменский областной суд вынес приговор 38-летнему гражданину Таджикистана Абдумавлону Баротову. Он признан виновным в контрабанде наркотических средств через государственную границу РФ, совершенную в особо крупном размере.

20 ноября прошлого года подсудимый, находясь в Казахстане, согласился за вознаграждение ввезти на своем автомобиле Hyundai Starex героин в Россию. После пересечения границы в Казанском районе Тюменской области его остановили сотрудники МВД.

Из оперативных источников им уже было известно, что на Hyundai Starex будет перевозиться героин. Но при первоначальном осмотре иномарки они не нашли наркотики. Для поиска скрытых полостей с тайником автомобиль доставили на СТО в Ишиме. Там в четырех металлических дисках колес было найдено более 7 кг героина.

Суд назначил Баротову 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Автомобиль, на котором перевозились наркотики, конфискован в доход государства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: граница , наркотики , суд

Последние новости

17:21 В Новом Уренгое наградят победителей и призеров конкурса "Славим человека труда"
17:10 В Тарко-Сале сгорел старейший храм
17:00 В Усадьбе Колокольниковых открывается выставка Степана Лопатина
16:49 Жительница Ишима отдала мошенникам сто тысяч рублей, чтобы спасти сына от неприятностей
16:38 Юные географы могут получить путевку в детский центр на берегу Черного моря
16:27 В Югре рабочего подозревают в краже труб на два миллиона рублей
16:16 Победитель конкурса проектов "Луна: город первых" отправится на Байконур
16:05 Контрабандист прятал героин в дисках колес
15:54 В Югре осудят предпринимателя, державшего агрессивных собак
15:43 Минсельхоз выступит регулятором молочного рынка
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Тюменская область поддержит молочную отрасль в переходный период

Тюменские театры покажут свои спектакли жителям Югры и Ямала

Более ста торговых центров и учреждений проверили в регионе

Политика

Владимир Путин: честная конкуренция - залог обновления страны

Россиянам разрешат собирать валежник

В России ужесточат наказание за нарушения техрегламентов к продуктам

Экономика

Минсельхоз выступит регулятором молочного рынка

"Фармасинтез-Тюмень" создаст около пятисот новых рабочих мест

ВТБ Факторинг удвоил финансирование екатеринбургских компаний

Общество

В Новом Уренгое наградят победителей и призеров конкурса "Славим человека труда"

В Усадьбе Колокольниковых открывается выставка Степана Лопатина

Юные географы могут получить путевку в детский центр на берегу Черного моря

Спорт

Тобольский БК "Нефтехимик" уступил баскетболистам из Ставрополя

Александр Большунов победил в битве за Граносен

ФК "Тюмень" упустил домашнюю победу 

Происшествия

В Тарко-Сале сгорел старейший храм

Жительница Ишима отдала мошенникам сто тысяч рублей, чтобы спасти сына от неприятностей

В Югре рабочего подозревают в краже труб на два миллиона рублей
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+