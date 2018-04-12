Сургутская филармония модернизирует систему внутреннего освещения

Фото АО «Тюменская энергосбытовая компания»

285 светильников и 340 ламп в помещениях сургутской филармонии заменят в рамках третьего энергосервисного контракта по модернизации системы внутреннего освещения, заключенного с АО "Тюменская энергосбытовая компания".

Право на реализацию контракта АО "ТЭК" получило по итогам открытых конкурсных процедур.

Как сообщает пресс-служба компании, эффект после реализации двух предыдущих энергосервисных контрактов, по словам директора сургутской филармонии Якова Черняка, колоссален: благодаря установке новых энергосберегающих ламп, объем потребления электрической энергии на нужды внутреннего освещения культурного учреждения снизился на 60% от базового потребления при сохранении качества освещенности помещений, эстетичности и в целом снижения нагрузки на электрические сети здания. Напомним, что в 2015 году в филармонии поставщик электроэнергии заменил около 370 светодиодных ламп, а в 2017 году – 145.

"Сотрудничество с Тюменской энергосбытовой компанией посредством энергосервисного контракта заключается не только в том, что можно заменить осветительное оборудование на новое без привлечения собственных средств филармонии, — говорит Яков Семенович, – но и в том, что при любой поломке осветительного оборудования энергетики берут на себя обязательства по их замене в течение всего срока действия договоров, то есть до возврата всех затрат инвестору".

Напомним, что это происходит за счет тех средств, которые возникают у заказчика вследствие экономии, полученной от внедрения энергосберегающих технологий.

Кроме того, замена ртутьсодержащих ламп на светодиодные позволяет филармонии снизить плату за негативное воздействие на окружающую среду по соответствующему классу опасности отходов, а также расходы на утилизацию ртутьсодержащих ламп.

По словам заместителя генерального директора по производственным вопросам АО "Тюменская энергосбытовая компания" Владимира Корабельникова, на сегодняшний день выполнено более 70% работ: вместо ртутьсодержащих светильников установлены современные энергосберегающие линейные лампы торговой марки UNIEL и светодиодные светильники российского производства торговой марки GALAD.

На исполнении у Тюменской энергосбытовой компании в настоящее время находится порядка пяти энергосервисных контрактов по модернизации систем освещения на объектах бюджетной сферы и жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры.