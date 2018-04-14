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Двое тюменцев стали наставниками в проекте "ПолитСтартап"

09:36 14 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото партии «Единая Россия»

Двое тюменцев стали наставниками в проекте "Единой России" "ПолитСтартап": руководитель Уральского межрегионального координационного совета партии, депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Иван Квитка и руководитель исполнительного комитета Тюменского регионального отделения "Единой России" Ольга Швецова.

Всего же в кадровом проекте "ПолитСтартап", который реализуется в пилотном режиме в 25 регионах в рамках процедуры предварительного голосования, определились 115 наставников.

Среди них депутаты Государственной думы, члены экспертного совета партии – известные федеральные политологи, представители законодательной и исполнительной власти в регионах. В задачи наставников входит проведение обучения, консультирование участников, помощь в их избирательной кампании в рамках ПГ и выборов. На следующей неделе этот список будет расширен.

Среди наставников - заместители секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко, Сергей Железняк, Ольга Баталина, депутаты Госдумы Алена Аршинова, Сергей Боярский, Александр Сидякин, Максим Сураев, Михаил Терентьев, Артем Туров, а также политологи Дмитрий Орлов, Дмитрий Гусев, Игорь Бунин, Виталий Иванов. В регионах это авторитетные политологи, депутаты.

"Смысл проекта "ПолитСтартап" заключается в обновлении партийной элиты, вовлечении в политический процесс активных, энергичных молодых людей, прежде всего из регионов. Это такая опора для предварительного голосования партии. Важно подчеркнуть, что это политические активисты, а не депутаты или партийные функционеры, то есть не те, у кого карьера уже сложилась. В этом одно из принципиальных отличий "ПолитСтартапа" от проектов, которые партия реализовывала ранее", – заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета "Единой России" Дмитрий Орлов, комментируя запуск проекта.

Он отметил, что его роль в проекте обозначена как наставник и нужно будет сформировать группу энергичных, молодых активистов, которые смогут убедительно выступить на предварительном голосовании.

По словам сопредседателя Центрального координационного совета сторонников партии, депутата Госдумы Сергея Боярского, "ПолитСтартап" – это проект, который позволит восстановить систему наставничества, успешно реализованную в предыдущие периоды истории страны.

"Применяя ее в партийном строительстве сегодня, руководство "Единой России" нацелено на качественное обновление. Уверен, что вместе с пополнением рядов наших партийцев появятся свежие идеи, проекты, законодательные инициативы. Считаю, что проект станет востребованной площадкой для молодых и активных лидеров общественного мнения. Я сам в 2011 году являлся участником предварительного голосования и кандидатом в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, и, признаться, помощь опытного наставника была бы своевременной. В свою очередь, я готов оказывать всю необходимую поддержку участникам "ПолитСтартапа" в качестве наставника и, надеюсь, что вместе мы внесем вклад в развитие проекта и обновление партии в целом", – сообщил он.

Напомним, "Единая Россия" запустила пилотный проект "ПолитСтартап", который направлен на кадровое обновление партийных рядов. В проект приглашаются участники предварительного голосования (ПГ) партии в возрасте до 35 лет, которые никогда не занимались политикой. Они получат наставников из числа представителей партии в регионе и федеральных экспертов, которые помогут им сформировать дорожные карты по предвыборной кампании. Также участники "ПолитСтартап" пройдут обучение по специальным образовательным модулям, которые позволят им повысить свои навыки для работы в сфере политики. В пилотном режиме "ПолитСтартап" будет реализовываться в 25 субъектах РФ, где в текущем году пройдут выборы в региональные заксобрания и в собрания административных центров, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

 

 

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Теги: Единая Россия , Иван Квитка , Ольга Швецова , ПолитСтартап

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