В Сладковском районе из-за сигареты загорелась квартира

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В деревне Майка Сладковского района произошел пожар в частном двухквартирном доме. Сообщение поступило на пульт дежурного 15 апреля в 18 часов 10 минут.

Как рассказали в пресс-службе областного МЧС, пожарные прибыли на место уже через семь минут после вызова. Горела двухкомнатная квартира. В тушении пожара были задействованы два человека личного состава и одна единица спецтехники МЧС. Огонь повредил имущество на площади двух квадратных метров.

Обошлось без пострадавших. По предварительной версии, причиной происшествия могла стать неосторожность при курении в помещении.

Николай Ступников