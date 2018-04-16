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В Сладковском районе из-за сигареты загорелась квартира

11:00 16 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото - youtube.com

В деревне Майка Сладковского района произошел пожар в частном двухквартирном доме. Сообщение поступило на пульт дежурного 15 апреля в 18 часов 10 минут.

Как рассказали в пресс-службе областного МЧС, пожарные прибыли на место уже через семь минут после вызова. Горела двухкомнатная квартира. В тушении пожара были задействованы два человека личного состава и одна единица спецтехники МЧС. Огонь повредил имущество на площади двух квадратных метров.

Обошлось без пострадавших. По предварительной версии, причиной происшествия могла стать неосторожность при курении в помещении.

Николай Ступников

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Теги: МЧС , пожары , Сладковский район

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