Снести нельзя узаконить: тюменские депутаты решали, где ставить запятую

фото портала "Тюмень - наш дом"

Жилье, построенное в Тюменской области до 2006 года без полного пакета разрешительных документов, может быть узаконено. А земельные участки, на которых они расположены, бесплатно перейдут в собственность их владельцев. Соответствующий законопроект, внесенный в областную думу в порядке законодательной инициативы Тюменской городской думой, был рассмотрен на внеочередном заседании комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.

"Этот законопроект - не просто инициатива депутатов городской думы. Это чаяния многих тюменцев, которые построили дома много лет назад и живут в них", - пояснил председатель Тюменской городской думы Дмитрий Еремеев.

Законопроектом, который актуален не только для областной столицы, предусматривается возможность предоставления земельного участка в собственность бесплатно гражданам, владеющим индивидуальным частным домом, права на который не были оформлены и зарегистрированы в установленном законом порядке, и фактически проживающих в них.

"Это те кто построил дом до 2006 года и проживает в этом доме", - пояснил председатель комитета Владимир Ковин. Только в Тюмени, по словам Дмитрия Еремеева, таких более 700 домов.

Новый законопроект, по оценке депутатов, направлен на создание механизма реализации конституционного права на жилище гражданами, проживающими в домах, имеющих признаки самовольных построек, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению объектов, подлежащих налогообложению, обеспечивая поступления дополнительных доходов в бюджеты соответствующего уровня.

Предполагается, что закон будет действовать в течение двух лет, и за это время у всех самовольщиков будет шанс урегулировать свои отношения с законодательством.

Борис Олейник