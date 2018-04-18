Альфа-Банк в Тюмени бесплатно обменяет мелочь на памятные монеты и банкноты

Акцию по обмену монет на банкноты проводит Альфа-Банк с 23 по 28 апреля. Любой гражданин может обратиться в офис банка, чтобы бесплатно обменять свою мелочь на бумажные купюры эквивалентно сумме сдаваемой мелочи, примечательно, что за часть сдаваемой мелочи можно получить памятные монеты номиналом 25 рублей "Три богатыря" и "Винни Пух".

Изготовление монет государству обходится значительно дороже, чем печать банкнот, но срок их жизни доходит до 30 лет. А у купюр мелких номиналов - в десятки раз меньше. Чтобы оправдать свою себестоимость, монеты должны применяться как средство платежа, а не храниться в копилках.

"Многие считают, что в век технологий монета в обращении совсем и не нужна. Однако это не так, многие банки и торговые точки в настоящее время испытывают дефицит обращения монеты. Себестоимость выпуска монеты очень высока, поэтому мы призываем население не хранить монету в копилках, а вернуть ее в обращение", – отметила руководитель по операционной работе офиса "Тюменский" Альфа-Банка Наталья Аполатенко.

Альфа-Банк приглашает всех желающих принять участие в акции с 23 по 28 апреля с 10 до 16 часов по адресам: г.Тюмень, ул. Республики, 162, ул. 8 Марта, 2/13

Подробные условия обмена монет необходимо уточнять в офисах банка.

Для обмена необходимо предъявить паспорт. Просьба приносить монеты в отсортированном по номиналам виде.