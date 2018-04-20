Владимир Якушев поздравил тюменцев с Днем местного самоуправления

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Роль органов муниципальной власти, диалога, который они наладили с обществом, очень велика в спешном развитии любой территории. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев, поздравляя жителей с Днем местного самоуправления.

Глава региона отметил, что в последние годы есть позитивные результаты масштабной работы по активизации муниципальных образований в привлечении инвестиций и укреплении экономического потенциала. Появляются новые предприятия и рабочие места, увеличиваются возможности для улучшений в социальной сфере.

"Наша стратегическая задача — максимально задействовать ресурсы каждого населенного пункта. От этого зависит и благополучие региона в целом. Важно деятельное участие в судьбе Тюменской области каждого ее жителя, хозяйский подход на местах. Только сообща нам удастся добиться поставленных целей, сделать наш общий дом процветающим, - говорится в поздравлении.

Владимир Якушев пожелал здоровья, благополучия, добрых дел на благо каждой семьи, двора, муниципалитета и всей Тюменской области.