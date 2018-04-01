Шоколадный турнир определил лучших среди юных шахматистов

Фото МАУ "Городской шахматный клуб" Фото МАУ "Городской шахматный клуб"

75 ребят приняли участие в Шоколадном турнире среди мальчиков и девочек до 9 лет, который организовывал Городской шахматный клуб.

Перед началом состязания для юных шахматистов провели утреннюю зарядку, где в роли спортивного инструктора выступила директор Городского шахматного клуба Татьяна Ситникова.

В категории "Мальчики" победителем турнира стал Саид Сурметов, второе место - у Григора Арутюняна, третье - у Риваля Хафизова. Среди девочек лучшей стала Ирина Ганжерли, за ней на пьедестале расположились Ирина Шуликова и Олеся Команчи, сообщают в МАУ "Городской шахматный клуб".