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Шоколадный турнир определил лучших среди юных шахматистов

Спорт, 16:02 22 мая 2018

Фото МАУ "Городской шахматный клуб"

75 ребят приняли участие в Шоколадном турнире среди мальчиков и девочек до 9 лет, который организовывал Городской шахматный клуб.

Перед началом состязания для юных шахматистов провели утреннюю зарядку, где в роли спортивного инструктора выступила директор Городского шахматного клуба Татьяна Ситникова.

В категории "Мальчики" победителем турнира стал Саид Сурметов, второе место - у Григора Арутюняна, третье - у Риваля Хафизова. Среди девочек лучшей стала Ирина Ганжерли, за ней на пьедестале расположились Ирина Шуликова и Олеся Команчи, сообщают в МАУ "Городской шахматный клуб".

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# дети , шахматы

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