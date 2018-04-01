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Управляющая компания задолжала ресурсникам миллион рублей

Происшествия, 16:16 23 апреля 2018

фото Банка России

Управляющая компания ООО "Евродом" не в полном объеме  перечисляло собранные с жильцов  денежные средства за отопление и тепловую энергию в АО "УТСК", что в итоге и привело к образованию задолженности. Размер ущерба составил более 1 млн рублей.

Прокуратура Ленинского округа Тюмени провела  проверку по обращению нового генерального директора управляющей компании ООО "Евродом" в связи с задолженностью компании перед ресурсоснабжающей организацией.

Установлено, что в 2017 году прежнее руководство не в полном объеме перечисляло собранные с жильцов денежные средства за отопление и тепловую энергию для горячего водоснабжения АО "УТСК", что в итоге и привело к образованию задолженности. 

Прокуратура округа материалы проверки  передала в УМВД России по Тюмени. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана  при отсутствии признаков хищения, в особо крупном  размере".

Расследование находится на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. 

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# задолженность , прокуратура , ресурсоснабжающая организация , управляющая компания

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