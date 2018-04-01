В Тюмени автоинспекторы спасли людей из горящего дома

Фото пресс-службы УМВД России по Тюменской области Фото пресс-службы УМВД России по Тюменской области

Гибель людей на пожаре предотвратили инспекторы полка ДПС капитаны полиции Канат Алимов, Марат Афлетунов и Дмитрий Шахов.

Ранним утром, находясь на маршруте патрулирования, они увидели клубы дыма и языки пламени над крышей деревянного дома по улице Интернациональной в Тюмени. Автоинспекторы вызвали пожарных.

До приезда спасателей полицейские помогли людям покинуть дом, разбудили крепко спящего 49-летнего мужчину, разбив окно, и помогли отогнать его автомобиль в безопасное место.

После эвакуации людей из горящего дома, сотрудники ДПС ограничили движение транспорта в районе возгорания и обеспечили беспрепятственный подъезд пожарных машин. Прибывшие на место спасатели оперативно потушили постройку, в пожаре никто не пострадал, сообщают в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.