В Нижневартовске наркосбытчика приговорили к девяти годам тюрьмы

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Мужчину, виновного в распространении наркотиков, осудили в Нижневартовске.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, югорчанин приобрел для продажи наркотические средства. Часть наркотиков он хранил при себе, оставшуюся часть - по месту своего проживания.

Наркосбытчик задержали сотрудники полиции после размещения очередной закладки. Почти 700 грамм наркотиков изъяты из незаконного оборота.

Суд назначил девять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.