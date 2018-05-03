В Нижневартовске наркосбытчика приговорили к девяти годам тюрьмы
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Мужчину, виновного в распространении наркотиков, осудили в Нижневартовске.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, югорчанин приобрел для продажи наркотические средства. Часть наркотиков он хранил при себе, оставшуюся часть - по месту своего проживания.
Наркосбытчик задержали сотрудники полиции после размещения очередной закладки. Почти 700 грамм наркотиков изъяты из незаконного оборота.
Суд назначил девять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.