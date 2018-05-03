Житель Нижневартовска зарезал соседа по общежитию

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Три убийства зарегистрировано в Югре с 29 апреля по 2 мая.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, преступления произошли в Лангепасе, Мегионе и Нижневартовске.

В Лангепасе возбуждено уголовное дело по факту убийства 76-летнего пенсионера, тело которого было обнаружено 30 апреля с признаками насильственной смерти в собственной квартире. Сотрудники полиции разыскивают преступника.

В Мегионе возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего мужчины. Он подозревается в убийстве 54-летнего знакомого, с которым 1 мая они совместно употребляли спиртное. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Еще одно убийство произошло 1 мая в Нижневартовске в общежитии на ул. Ленина. В ходе совместного распития спиртного между двумя мужчинами – соседями по общежитию произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый причинил потерпевшему смертельное ножевое ранение. Мужчина задержан, ему уже предъявлено обвинение. Следователь ходатайствовал перед судом о заключении обвиняемого под стражу.

Устанавливаются обстоятельства преступлений. Расследование уголовных дел продолжается.