В Армизонском районе женщина оформила микрозайм на соседа

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

В Армизонском районе будут судить аферистку, которая оформила микрозайм на соседа, а деньги забрала себе, сообщает прокуратура Тюменской области.

23-летняя жительница села Прохорово обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств путем предоставления кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений".

Из материалов уголовного дела следует, в сентябре 2017 года замужняя безработная девушка на крыльце сельской почты обнаружила утерянное поручение на доставку пенсии на имя своего соседа. Она решила использовать персональные данные мужчины, чтобы оформить на него займ в микрофинансовой организации, а деньги забрать себе.

Аферистка в ноябре от имени пожилого человека на сайте микрофинансовой организации заполнила анкету на предоставление займа, указала свои номера сотового телефона и банковской карты, а также личную электронную почту. Вскоре на ее карту поступили 4 тыс. рублей, которые она потратила на свои нужды.

В марте пенсионеру пришло письмо из микрофинансовой организации с требованием вернуть долг уже с процентами и штрафом в общей сумме более 12 тыс. рублей. Он позвонил в организацию и узнал, что в анкете на займ указан логин электронной почты, который совпадал с именем и фамилией его соседки. Мужчина написал заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Мошенница признала свою вину.

Прокуратура района утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела мировому судье для рассмотрения по существу.