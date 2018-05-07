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В Тюмени разбойник испугался школьника и бросил украденную сумку

Происшествия, 11:10 07 мая 2018

Владимир Усольцев/фото УМВД России по Тюмени

Тюменский школьник помог вернуть женщине украденную сумку с деньгами.

Как сообщает УМВД по Тюмени, женщина возвращалась с работы, в сумке у нее находилась дневная выручка от продажи лотерейных билетов в размере 16 тыс. рублей, а также сами лотерейные билеты на сумму 40 тыс. рублей. Злоумышленник, выследив женщину, брызнул газовым баллончиком ей в лицо и несколько раз ударил, затем вырвал сумку и убежал. 

Учащийся 11 класса лицея № 34 Владимир Усольцев увидел убегающего мужчину с дамской сумкой и побежал за ним. Злоумышленник, заметив погоню, бросил сумку и скрылся. Школьник вернул женщине похищенное.

Сотрудники полиции опросили потерпевшую и очевидца, изъяли записи с камер видеонаблюдения, наметили пути отхода злоумышленника. 

В настоящее время 53-летний подозреваемый находится под стражей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". 

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# разбой , Тюмень , школьник

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