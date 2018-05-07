Владимир Якушев поздравил работников связи с Днем радио

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Фото admtyumen.ru Губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Фото admtyumen.ru

Стремительное движение России вперед напрямую связано с внедрением в жизнь каждого человека новейших телекоммуникационных технологий и средств связи. От профессионализма специалистов, занятых в этой важной сфере, сегодня зависит и развитие экономики, и социальная стабильность, и комфорт людей.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, поздравляя работников связи, сотрудников электронных средств массовой информации - Днем радио.

По словам главы области, в тюменском регионе самое пристальное внимание уделяется повышению качества услуг связи, модернизации и расширению инфраструктуры. В отрасли используется современное оборудование, лучшие отечественные разработки.

"Искренне благодарю всех работников и ветеранов связи, электронных средств массовой информации за добросовестный труд, значительный вклад в развитие Тюменской области. Ваша ответственность и любовь к избранному делу — основа позитивных перемен в этой сфере. Желаю всем вам успехов в реализации поставленных задач, счастья, здоровья и благополучия!", - сказал Владимир Якушев.