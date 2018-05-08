В Тюмени главбух присвоила около семи миллионов рублей

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени будут судить бывшего главного бухгалтера ООО "Нефтегазизыскания" за присвоение более 6,8 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, главный бухгалтер организации с января по май 2017 гола, используя электронно-цифровую подпись руководителя, перечислила с расчетного счета организации на свой счет денежные средства в общей сумме более 6,8 млн рублей.

Женщина признала свою вину.

Организация заявила иск о взыскании с нее похищенных средств.

Прокуратура области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.