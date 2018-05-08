На Ямале отремонтируют деревянные многоквартирники

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

86 многоквартирных деревянных домов отремонтируют в Ямало-Ненецком автономном округе в рамках адресной программы капитального ремонта общего имущества, сообщает правительство округа.

Программа сформирована на основании предложений муниципальных образований. Срок подачи документов для включения в программу был установлен до 1 марта 2018 года.

В нее включено семь муниципальных образований: Салехард и Лабытнанги, а также Шурышкарский, Приуральский, Ямальский, Пуровский и Красноселькупский районы.

На ремонт многоквартирников будет направлено 330,6 млн рублей, в том числе средства окружного бюджета составят 297,4 млн рублей, муниципалитетов – 16,7 млн рублей, собственников – 16,5 млн рублей. Жилищные условия смогут улучшить 2 тыс. 435 человек.

Стоит отметить, что доля софинансирования собственниками снижена в 2018 году с 15% до 5%.