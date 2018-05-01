В Тюменской области почти год ищут пропавшую женщину

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Пропавшую 28-летнюю женщину разыскивают в Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, Галина Осипова ушла из дома в д. Заозерная Юргинского района, после чего на связь с родными не выходила. Сейчас ее местонахождение не установлено. Последний раз женщину видели в июле 2017 года рядом с ТЦ "Континент" в Тюмени.

Приметы пропавшей: рост около 180 см, полное телосложение, сутулится, кожа смуглая, карие глаза, волосы черные, прямые до плеч, размер обуви - 40-41. Особые приметы: на левом плече имеется татуировка в виде змеи. В день исчезновения была одета в спортивные штаны серого цвета, серую олимпийку, белые кроссовки, при себе был паспорт.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Галины Осиповой, просят сообщить по телефонам: 8(34546) 2-50-08, 8-904-491-43-25 или 02.