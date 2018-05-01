  • 14 мая 201814.05.2018понедельник
  • USD61,7354
    EUR73,5145
  • В Тюмени 7..9 С 5 м/с ветер северо-западный

В Югре пенсионерка перевела мошенникам около ста тысяч рублей

Происшествия, 13:54 14 мая 2018

фото ИА "Тюменская линия"

67-летняя жительница Нягани перевела мошенникам 92 тыс. рублей, сообщает УМВД России по ХМАО-Югре. 

Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчины, который представился работником Пенсионного фонда и сообщил, что женщине положена единовременная выплата к пенсии в размере 17 тыс. рублей.

Для получения денег ей необходимо было активировать кредитную карту и перевести с ее счета сумму, равную будущей выплате. После проведения операции, мужчина сообщил, что платеж не прошел.

Пенсионерка совершила еще пять переводов, в результате чего лишилась 92 тыс. рублей.

В Сургутском районе 31-летняя жительница пос. Белый Яр лишилась 5 тыс. рублей при покупке профнастила.

На сайте "Юла" девушка увидела подходящее объявление, после чего связалась с продавцом, заключила сделку. Одним из условий являлось перечисление предоплаты на продиктованный банковский счет.

После перевода денежных средств, продавец перестал выходить на связь.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".

Ведется следствие.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мошенничество , Нягань , пенсионерка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:54 14.05.2018В Югре пенсионерка перевела мошенникам около ста тысяч рублей
11:32 14.05.2018В ДТП на улице Дружбы в Тюмени пострадали дети
11:10 14.05.2018Житель Нижней Тавды зарезал своего знакомого
10:38 14.05.2018Житель Тюмени пойдет под суд за незаконный пистолет-пулемет