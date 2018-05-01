В Югре пенсионерка перевела мошенникам около ста тысяч рублей

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

67-летняя жительница Нягани перевела мошенникам 92 тыс. рублей, сообщает УМВД России по ХМАО-Югре.

Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчины, который представился работником Пенсионного фонда и сообщил, что женщине положена единовременная выплата к пенсии в размере 17 тыс. рублей.

Для получения денег ей необходимо было активировать кредитную карту и перевести с ее счета сумму, равную будущей выплате. После проведения операции, мужчина сообщил, что платеж не прошел.

Пенсионерка совершила еще пять переводов, в результате чего лишилась 92 тыс. рублей.

В Сургутском районе 31-летняя жительница пос. Белый Яр лишилась 5 тыс. рублей при покупке профнастила.

На сайте "Юла" девушка увидела подходящее объявление, после чего связалась с продавцом, заключила сделку. Одним из условий являлось перечисление предоплаты на продиктованный банковский счет.

После перевода денежных средств, продавец перестал выходить на связь.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".

Ведется следствие.