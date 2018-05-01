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Российские хоккеисты сыграют с командой из Швеции

Спорт, 11:54 15 мая 2018

фото Федерация хоккея России

Национальная сборная России проведет седьмой и заключительный матч группового этапа чемпионата мира-2018 в Дании. Команда Ильи Воробьева сыграет против сборной Швеции 15 мая в 21 час 15 минут по московскому времени, сообщает Федерация хоккея России. 

Напомним, 14 мая сборная России сыграла с командой Словакии и одержала победу - 4:0.

Шведы подошли к матчу против сборной России без поражений.

"Насколько тяжелым будет матч против шведов — зависит от того, сумеем ли мы не делать ошибок на своей и чужой синих линиях. Чем меньше мы их совершим, тем будет проще для нас", — сказал капитан сборной России Павел Дацюк.

В прямом эфире матч против Швеции можно будет посмотреть на телеканале Матч!ТВ, а также на сайте Федерации хоккея России. 

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# Россия , хоккей , чемпионат мира , Швеция

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