Участники предварительного голосования дискутировали о точках роста Тюмени

Предварительное голосование «Единой России» в Тюменскую гордуму. Фото партии «Единая Россия» Предварительное голосование «Единой России» в Тюменскую гордуму. Фото партии «Единая Россия»

Первые площадки дебатов предварительного голосования "Единой России" в Тюменскую городскую думу прошли в областном центре.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", на них дискутировали как действующие депутаты, так и политические новички.

"В этом году очень много молодежи – 69 человек из 140 заявившихся, немало представителей общественных организаций", - отметил секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.

Он уверен, что участники предварительного голосования должны уметь отстаивать свою точку зрения, пояснять ее, аргументировать.

"На восьми площадках выступили 30 участников предварительного голосования, их точку зрения на развитие Тюмени прослушали более 800 тюменцев", - рассказал Андрей Артюхов.

Всего в предварительном голосовании принимают участие 140 человек, почти половина из них – это члены и сторонники, остальные – беспартийные.

Самый молодой участник своей площадки – 28-летний Алексей Нелаев сделал акцент на двух точках роста города. Первая – система образования.

"Необходимо раскрывать таланты каждого ученика, чтобы он нашел свое место в жизни и работал на благо региона", – уверен участник предварительного голосования.

Вторая точка роста – медицина. За последние годы сделано много, но и проблем в этой сфере достаточно, например, еще предстоит избавиться от очередей в поликлиниках.

Алексей Нелаев добавил, что для развития комфортной среды в городе необходимо обратить внимание на работу общественного транспорта. Выделенные полосы отчасти избавили Тюмень от пробок в часы пик, но полностью вопрос пока не решен.

Еще один участник, представляющий молодежь, Константин Жарынин уверен, что будущее - за модернизацией и поиском новых технологий. Именно они должны дать новый толчок развитию экономики региона. Он пояснил: "Например, в строительной сфере лишь небольшая часть компаний имеет в своем составе проектно-конструкторские бюро и занимается проведением научно-исследовательских работ. Необходимо разработать меры поддержки, которые компенсировали бы затраты на науку и стимулировали компании к развитию".

Юрий Баранчук - один из самых опытных участников, он – депутат Тюменской городской думы. По его мнению, главными точками роста являются образование, экономика и здравоохранение.

Векторами развития высшего образования Юрий Баранчук назвал ТИУ, ставший опорным вузом, и ТюмГУ, вошедший в программу "5-100".

Что касается здравоохранения, то, несмотря на успехи последних лет, проблемы остаются. Например, нет равного доступа частной медицины к Фонду обязательного медицинского страхования.

"Нам есть над чем работать: муниципальные программы, которые реализуются в Тюмени, должны быть сбалансированными и охватывать все сферы жизни", - уверен он.

Еще один опытный участник – депутат городской думы Екатерина Вешкурцева считает, что каждый административный округ определяет точки роста всего города. "Мой родной район - Маяк, я здесь родилась, выросла и работаю. Стратегию его развития вижу в формировании территории здорового образа жизни – реконструкции парков, обновлении дворов, которые, уверена, будут востребованы жителями разного возраста, - добавила она. – Район Маяка вижу территорией семейного благополучия и позитивных преобразований, где каждый сможет реализовать себя. Но чтобы эта мечта сбылась, необходима активная жизненная позиция каждого жителя нашего района".

Студентка Тюменского государственного университета Ирина Челохсаева представляет активную молодежь города. Она акцентировала свое внимание на профориентации школьников – введении для них дополнительных курсов и трудоустройстве студентов, в частности, предложила ввести квотирование рабочих мест в организациях, чтобы снизить эту проблему и дать шанс молодежи получить опыт и навыки.

"Точки роста Тюмени, считаю, нужно искать в самих людях, потому что если мы будем вкладывать в самореализацию людей и создавать необходимые для них условия, то заметим, как они станут движущей силой нашего прогресса", - подчеркнула она.

Действующий депутат городской думы Наталья Проскурякова отметила, что Тюмень на протяжении многих лет является лидером по многим показателям. Она считает, что это результат планомерной работы, которая ведется многие годы и прежде всего благодаря наказам избирателей. "Считаю, что чем больше у нас будет неравнодушных граждан, которые будут участвовать в жизни города, тем он будет становиться еще комфортнее для жизни", - резюмировала она.

Депутат Тюменской городской думы Дмитрий Осипов отметил, что Тюмень активно развивается. Это обеспечивается реализацией 20 муниципальных программ, направленных на рост в самых разных сферах нашей жизни. Лучшим показателем эффективности работы является то, что Тюмень признается самым комфортным для проживания городом страны.

"Хочу упомянуть еще об одном показателе, который говорит о динамичном развитии, - добавил Дмитрий Осипов. - У нас фиксируется положительный естественный прирост населения, кроме того, к нам хотят ехать. Это свидетельствует о привлекательности Тюмени: здесь есть работа, стабильная зарплата и созданы условия для самореализации человека. Конечно, нам есть, куда расти, перед нами стоят серьезные вызовы. Считаю, что позитивное поступательное движение мы должны продолжить".

Напомним, 3 июня в Тюмени пройдет предварительное голосование "Единой России". В Тюмени откроются 52 участка. С 8 утра до 20 часов каждый совершеннолетний тюменец, придя на счетный участок, сможет выбрать своего кандидата от "Единой России".

"Тот, кто победит в предварительном голосовании, будет участвовать по данному округу в избирательной кампании от "Единой России". В едином списке заявлены 69 человек, конкуренция большая. Стоит учесть, что будет рейтинговое голосование: тюменцы смогут поставить галочку напротив нескольких фамилий, затем будет составлен рейтинг, и первые 20 человек по решению местного и регионального политсовета будут включены в список для участия в избирательной кампании в Тюменскую городскую думу, - пояснил Андрей Артюхов. - Предстоит интересный соревновательный процесс, важный для партии "Единая Россия". Мы рассчитываем на активность участников предварительного голосования и жителей Тюмени".