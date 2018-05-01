Продукция ишимского "АминоСиба" получила золотую медаль на Международном конкурсе

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Спирт класса "Люкс" производства ишимского завода Аминосиб стал золотым медалистом Московского Международного конкурса.

Награду присудили ведущие эксперты из России, Беларуси и Казахстана. Золотая медаль считается профессиональным знаком качества в Европе и Азии.

"Это наш первый опыт участия в подобных конкурсах. И сразу такая высокая оценка. Равняемся на качество выпускаемой продукции, потому что именно оно дает конкурентные преимущества и перспективы", - подчеркнул коммерческий директор завода АминоСиб Александр Петров.

Напомним, строительство завода по глубокой переработке пшеницы "АминоСиб" началось в 2013 году, спустя четыре года здесь начали производить четыре вида продукции: клейковину, пищевой этиловый спирт, кормовую барду и гранулированные отруби. Итоговый объем инвестиций в проект составил более 7 млрд рублей, из них 500 млн рублей - вложила Тюменская область.