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Продукция ишимского "АминоСиба" получила золотую медаль на Международном конкурсе

Экономика, 16:01 19 мая 2018

фото: ИА "Тюменская линия"

Спирт класса "Люкс" производства ишимского завода Аминосиб стал золотым медалистом Московского Международного конкурса. 

Награду присудили ведущие эксперты из России, Беларуси и Казахстана. Золотая медаль считается профессиональным знаком качества в Европе и Азии. 

"Это наш первый опыт участия в подобных конкурсах. И сразу такая высокая оценка. Равняемся на качество выпускаемой продукции, потому что именно оно дает конкурентные преимущества и перспективы", - подчеркнул коммерческий директор завода АминоСиб Александр Петров.

Напомним, строительство завода по глубокой переработке пшеницы "АминоСиб" началось в 2013 году, спустя четыре года здесь начали производить четыре вида продукции: клейковину, пищевой этиловый спирт, кормовую барду и гранулированные отруби. Итоговый объем инвестиций в проект составил более 7 млрд рублей, из них 500 млн рублей -  вложила Тюменская область.

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# АминоСиб , Ишим

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