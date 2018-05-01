Тюменским депутатам рассказали, какое здание может заменить гостиницу "Колос"

Ajnj - s.traveltipz.ru Ajnj - s.traveltipz.ru

Гостинице "Колос", в которой временно проживают пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, требуется серьезная реконструкция. Но ей может найтись замена. Об этом депутатам тюменской городской думы сообщила директор департамента имущественных отношений Елена Уляшева.

На очередном заседании постоянной комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству Елена Уляшева рассказала об итогах приватизации муниципального имущества областного центра в 2017 году.

По ее словам, в планах по приватизации в прошлом году было более 50 объектов муниципального имущества. Однако по итогам года получилось реализовать только 22 из них. Гостиница "Колос", временно предоставляющая жилье попавшим в сложную ситуацию тюменцам, также входит в план приватизации. На это обратил внимание депутат Роман Чуйко. Народный избранник поинтересовался, возможно ли будет дальнейшее использование "Колоса" в этих целях, если его приватизируют?

"Эта гостиница – ведущий поставщик таких услуг, - отметила Елена Уляшева. – Однако городской департамент безопасности жизнедеятельности может заключать соглашение с любыми тюменскими гостиницами, желающими размещать пострадавших в чрезвычайных ситуациях, кроме "Колоса" делать это может любая гостиница".

Также Елена Уляшева сообщила, что сейчас "Колосу" нужна реконструкция: "Нельзя рассчитывать на то, что эта гостиница всегда будет закрывать этот вопрос", – добавила она.

По ее словам, заменой "Колосу" может послужить здание бывшего общежития на ул. Камчатской, 41. "Его реконструкция уже обсуждалась на городской думе, - сообщила директор департамента имущественных отношений. – Это здание после ремонта может быть использовано как маневренный фонд". Проект, по словам Елены Уляшевой, уже разработан и проходит экспертизу.

Николай Ступников