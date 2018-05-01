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Между городами ЧМ-2018 увеличилось количество авиарейсов

Экономика, 19:07 24 мая 2018

фото авиакомпании AZUR air

Количество регулярных авиарейсов в города-организаторы чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России увеличила авиакомпания AZUR air, сообщает Министерство транспорта РФ

На сайте авиакомпании открыта продажа билетов на рейсы: Санкт-Петербург – Москва – Санкт-Петербург, Казань – Москва – Казань, Москва – Нижний Новгород – Москва, Москва – Самара – Москва, Москва – Екатеринбург – Москва, Москва – Калининград – Москва и Калининград – Саранск - Калининград.

фото авиакомпании AZUR air

Покупка билетов возможна на сайте авиакомпании, а также в билетных агентствах.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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# авиарейсы , Екатеринбург , Москва , чемпионат мира по футболу

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