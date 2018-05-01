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В Заводоуковске пройдет фестиваль ГТО

Спорт, 16:49 25 мая 2018

фото ЦСП72

Первый муниципальный этап Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди обучающихся образовательных учреждений и взрослого населения пройдет 28 и 30 мая, сообщает администрация Заводоуковского городского округа.

В фестивале примут участие школьники в возрасте 11-12 лет (III ступень), 13-15 лет (IV ступень) и взрослые от 18 лет (VI-XI ступени комплекса ГТО).

На стадионе школы № 2 28 мая в 13 часов в рамках фестиваля будут принимать нормативы испытаний комплекса ГТО по видам: бег на 60 м, 1 тыс. 500 м, 2 тыс. м, 3 тыс. м; метание мяча и гранаты. 

В СК "Ритм" 30 мая в 13 часов участники фестиваля пройдут испытания по видам: наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, стрельба из электронного оружия из положения сидя, подтягивание из виса на высокой перекладине и другие. 

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# ГТО , Заводоуковск , фестиваль

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