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В Тюмени стартовал финал первенства России по футболу среди подростковых команд

Спорт, 18:16 25 мая 2018

фото ФК "Тюмень"

Финал первенства России по футболу среди команд 2004 года рождения пройдет в Тюмени на стадионе "Геолог" с 25 мая по 3 июня, сообщает ФК "Тюмень". 

16 сильнейших детских школ страны поборются за трофей – среди них ФК "Тюмень" под руководством Виктора Княжева.

На групповом этапе черно-белые встретятся с московским "Спартаком". Столичных футболистов тренирует легендарный полузащитник тюменского "Геолога" Евгений Сидоров.

Расписание поединков здесь.

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# первенство , Тюмень , футбол

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