В Тюмени стартовал финал первенства России по футболу среди подростковых команд

фото ФК "Тюмень" фото ФК "Тюмень"

Финал первенства России по футболу среди команд 2004 года рождения пройдет в Тюмени на стадионе "Геолог" с 25 мая по 3 июня, сообщает ФК "Тюмень".

16 сильнейших детских школ страны поборются за трофей – среди них ФК "Тюмень" под руководством Виктора Княжева.

На групповом этапе черно-белые встретятся с московским "Спартаком". Столичных футболистов тренирует легендарный полузащитник тюменского "Геолога" Евгений Сидоров.

Расписание поединков здесь.