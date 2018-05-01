Борис Березовский: в Тюмени прекрасные концертные залы и замечательная публика

Высокое искусство, в том числе классическая музыка, очень востребованы сегодня не только в столичных городах, но и в провинции. Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью обозревателю "Тюменской линии" выдающийся российский пианист, звезда мировой величины, заслуженный артист Российской Федерации Борис Березовский.

Концерт Бориса Березовского состоялся в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума и международного проекта "Русские сезоны". Вместе со зрителями, собравшихся в уютном внутреннем дворике Михайловского театра в центре Санкт-Петербурга, маэстро Бориса Березовского тепло приветствовал заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.

Исполнив произведения Сергея Рахманинова и лирические пьесы Эдварда Грига, Борис Березовский преподнес благодарным слушателям замечательный сюрприз, пригласив на сцену своих друзей - казачий фольклорный ансамбль.

"Помимо таких крупных культурных центров, как Тюмень, Новосибирск, Омск, где имеются прекрасные концертные залы и замечательная публика, в нашей стране есть маленькие провинциальные города, где тоже есть спрос на классическую музыку. Недавно, например, у меня случился фестиваль в Елабуге - там тоже захотели четыре дня классической музыки. Людям необходимо разнообразие, без него невозможно жить", - отметил выдающийся российский пианист.

По словам Бориса Березовского, во многих городах страны, в том числе и в Тюмени, есть современные концертные площадки с хорошими роялями. А главное, везде находится благодарный слушатель.

"Есть филармонии, которые очень хорошо работают. Это уже сложившийся формат. Есть очень богатые люди, которые поддерживают отдельных артистов. Всегда так было и будет. Все это вместе создает достаточно благополучную картину. Ситуация и с концертными залами, и с роялями, и со слушателями в России становится все лучше и лучше", - считает он.

Маэстро уверен, что известные российские музыканты своим авторитетом поддерживают позиции нашей страны на международной арене, в том числе и в экономике.

"Я лично знаю очень многих богатых людей, которые симпатизируют России именно благодаря своему уважению к нашим артистам. Конечно, есть такая крылатая фраза: когда говорят пушки, музы молчат. Но, хотя международная ситуация сейчас сложная, с Россией никто не будет воевать. Думаю, все уладится, и мы все снова будем дружить", - считает музыкант.

Борис Березовский признался в искренней любви к народной музыке и песне. По его мнению, именно они служили источником вдохновения для многих классиков.

"Классическая музыка - океан, который питается двумя мощными реками - фольклором и религиозными музыкальными произведениями. Римский-Корсаков и ранний Стравинский - это фольклор. К народной музыке часто обращались Чайковский, Барток, Григ и многие другие композиторы-классики. Поэтому я не вижу ничего странного в том, чтобы выйти на сцену вместе с фольклорным коллективом. Это наши истоки, это уникальный и самый чистый вид музыки, которая идет от души, а не ради денег и славы", - подчеркнул выдающийся российский пианист.

Евгений Бабенко