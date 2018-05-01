Владимир Якушев: Минстрой станет открытым для регионов

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Минстрой станет работать в формате открытых дверей, это будет министерство для регионов. Об этом сообщил журналистам министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев в кулуарах ПМЭФ-2018.

"Министерство, которое я возглавил три дня назад, занимается регулированием строительной деятельности. Именно к нему у бизнеса возникает больше всего вопросов. Поэтому положительный практический опыт деятельности по улучшению делового климата, накопленный в Тюменской области и многих других регионах России, обязательно используют в работе", - сказал Владимир Якушев.

Очень сложно одновременно обеспечить и свободу для развития бизнеса, и соблюдение предпринимателями стандартов качества и безопасности товаров и услуг, отметил глава Минстроя, отвечая на вопрос обозревателя "Тюменской линии".

"Это зона конфликта интересов. Но подобные конфликты необходимо решать так, чтобы обе стороны - и бизнес, и общество - были удовлетворены. Над этим мы и работали в Тюменской области. Надеюсь, что и на федеральном уровне у меня получится это сделать", - сказал Владимир Якушев.

Евгений Бабенко