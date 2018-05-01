Светлана Чупшева: регионы России пошли в рост

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78 из 85 российских регионов в 2018 году значительно улучшили свои позиции по всем направлениям в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Об этом рассказала журналистам генеральный директор федерального Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

"Такое случилось впервые за пять лет формирования рейтинга, и это главный вывод. Бизнес, действительно, оценил усилия губернаторов и региональных команд, направленные на создание благоприятных условий для предпринимателей", - подчеркнула Светлана Чупшева.

Необходимо отметить, что предпринимательское сообщество принимает самое активное участие в работе над рейтингом. В 2018 году в формировании рейтинга участвовали более 400 тыс. бизнесменов, или около 8% от общего количества российских предпринимателей.

Первое место Тюменской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата - результат слаженной работы региональных органов власти и муниципалитетов, отметил, отвечая на вопросы журналистов, экс-глава региона, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.

"Узнав о том, что Тюменская область вышла на первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, я был счастлив, как спортсмен, добившийся победы на серьезных соревнованиях. Добиться такого результата было непросто, мы работали над этим не один год. Конечно, я сегодня счастлив", - поделился эмоциями Владимир Якушев, добавив, что тюменский опыт очень пригодится ему на министерском посту.

Евгений Бабенко