Вадим Шумков: первое место в Национальном инвестиционном рейтинге - заслуга всех жителей региона

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Делегация Тюменской области привезет с ПМЭФ-2018 новые инвестиции

Первое место Тюменской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата - результат напряженной, добросовестной и эффективной работы единой команды, в которую входят региональные, муниципальные органы власти и все жители нашего региона-лидера.

Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков, общаясь с журналистами в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Как отметили помощник президента России Андрей Белоусов и генеральный директор федерального Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, самый главный показатель успеха регионов-лидеров, в том числе Тюменской области - результаты опросов бизнесменов. Предпринимательское сообщество нашего региона признало и подтвердило, что тюменские органы власти делают все необходимое и возможное в рамках их полномочий для господдержки бизнеса и улучшения делового климата", - сказал заместитель губернатора.

Опросы предпринимателей - самый верный индикатор состояния инвестиционного климата в регионе, убежден Вадим Шумков.

"Можно как-то "поработать" со статистическими показателями, но нельзя заставить врать большое количество людей. Итоги опросов тюменских бизнесменов показали, что они довольны работой власти. И это взаимно. Мы тоже уважаем наших предпринимателей и радуемся их успехам в работе по развитию экономики нашей родной Тюменской области", - подчеркнул Вадим Шумков.

Напомним, что в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась презентация итогов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Тюменская область заняла первое место. На втором - Москва, на третьем - Республика Татарстан.

Рейтинг проводится на протяжении пяти лет подряд и оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий для бизнеса и привлечения инвестиций по четырем направлениям: "Регуляторная среда", "Институты для бизнеса", "Инфраструктура и ресурсы", "Поддержка малого бизнеса". При формировании рейтинга учитываются 44 показателя. В 2014 году в рейтинге был представлен 21 российский регион, в 2015 году - 76, в 2016 году, - 81, в 2017 и 2018 годах - все 85 регионов страны.

В работе над рейтингом самое активное участие принимает предпринимательское сообщество. В 2018 году в формировании рейтинга участвовали более 400 тыс. бизнесменов, или около 8% от общего количества российских предпринимателей.

Напомним, Тюменская область в 2016 году заняла пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, в 2017 году - шестое.

Евгений Бабенко