Делегация Тюменской области привезет с ПМЭФ-2018 новые инвестиции

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Деловые встречи участников делегации Тюменской области с представителями крупных российских и зарубежных компаний на Петербургском международном экономическом форуме проходят каждые полтора-два часа. Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков, общаясь с журналистами в кулуарах ПМЭФ-2018.

"Одна из встреч в рамках форума состоялась с представителями мощного предприятия, работающего в сфере переработки продукции агропромышленного комплекса. Мы также общались с компаниями, занятыми, например, производством строительных материалов или созданием логистических центров. Здесь очень много интересных людей, потенциальных деловых партнеров, и наша задача - привлечь их к участию в экономическом развитии Тюменской области. Богатые возможности для делового общения, которые предоставляет регионам Петербургский международный экономический форум, мы используем в полной мере", - подчеркнул заместитель губернатора.

Напомним, Тюменская область в течение двух последних лет входила в первую десятку наиболее привлекательных для инвесторов российских регионов, а теперь заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, обогнав даже Москву. При этом следует отметить, что своего стенда или павильона ни на ПМЭФ, ни на Российском инвестиционном форуме в Сочи у нашего региона-лидера как не было, так и нет. Обозреватель "Тюменской линии" поинтересовался у Вадима Шумкова, в чем причина такого подхода к делу.

"Может быть, это взаимосвязано. Мы предпочитаем вкладывать средства не в показ, а в реальную работу. При формировании Национального рейтинга состояния инвестиционного климата и наши тюменские предприниматели, и авторитетные эксперты признали, что это более оправданная политика", - ответил заместитель губернатора, отвечающий за инвестиционную политику и господдержку предпринимательства.

Вадим Шумков напомнил, что к 1 мая 2018 года общий индекс промышленного производства в Тюменской области составил 108,5%, при этом в ключевом секторе обрабатывающих производств этот важнейший показатель составил 111%.

"Мы строили, строим, и будем строить новые предприятия - красивые, мощные, современные, экологически чистые. В результате жители Тюменской области будут получать достойную и хорошо оплачиваемую работу. Люди станут жить лучше. В этом и заключается наша главная задача", - убежден заместитель губернатора.

Евгений Бабенко