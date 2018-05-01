Лариса Невидайло: главная задача Тюменской области - удержаться в лидерах

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Большинство проблем для предпринимателей создается не в регионах, а на федеральном уровне. Об этом заявила в интервью обозревателю "Тюменской линии" уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло.

"В процесс привлечения инвестиций в региональную экономику вовлечены и власть, и предпринимательское сообщество. Поэтому первое место, которое заняла Тюменская область в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата - повод для радости и гордости для каждого из нас. Потому что победить можно только работая в слаженной команде", - подчеркнула уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Отметим, что в числе наиболее эффективных инструментов, используемых в Тюменской области для формирования благоприятного делового климата, экс-глава региона, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев в первую очередь назвал контрольные закупки, которые проводятся совместно с предпринимателями и позволяют объективно оценить работу федеральных регулирующих органов и ресурсоснабжающих организаций.

"Обратная связь необходима, и контрольные закупки на практике доказали свою эффективность. Когда мы проводили первые подобные мероприятия, то нередко сталкивались с некомпетентностью или даже грубостью работников федеральных регулирующих органов и ресурсоснабжающих организаций. Разумеется, это тоже влияло на инвестиционный климат, ведь одна из его важнейших составляющих - клиентоориентированность. Сегодня ситуация существенно изменилась к лучшему, и мы активно делимся своим опытом проведения контрольных закупок с другими регионами", - рассказала Лариса Невидайло.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей, серьезное значение в повышении инвестиционной привлекательности Тюменской области сыграл и ежегодно формируемый в регионе рейтинг муниципалитетов. Этот тюменский опыт тоже активно используется во многих других регионах.

"Я проводила анализ обращений предпринимателей за четыре с половиной года работы в должности уполномоченного по защите прав предпринимателей. Если сначала доля жалоб на муниципальные власти в общем количестве обращений составляла около 43 процентов, то сейчас - порядка 17 процентов. Это говорит о том, что в муниципалитетах научились работать с предпринимателями", - отметила Лариса Невидайло.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей подчеркнула, что в Тюменской области сформирована комфортная для бизнеса региональная законодательная база. Основные проблемы для предпринимателей создаются на федеральном уровне, и это касается всех регионов страны.

"Несовершенство федерального законодательства в сфере регулирования предпринимательской деятельности - это наше больное место. Например, на федеральном уровне совершенно извратили нашу законодательную инициативу о самозанятости. В перечень видов деятельности для самозанятых включили только три специальности - няня, репетитор и уборщица. А мы предлагали 47 видов деятельности. В итоге по данным на 1 сентября 2017 года в стране зарегистрировались в качестве самозанятых лишь около тысячи человек. Или взять проблемы с онлайн-кассами. Понятно, что они нужны, но соответствующий закон, по нашему мнению, очень нуждается в доработке. Естественно, мы работаем над решением этих и многих других проблем", - рассказала Лариса Невидайло.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей уверена, что одна из главных задач Тюменской области на перспективу - сохранить за собой лидерскую позицию в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

"Завоевать первое место непросто, но удержаться на нем - еще сложнее. Для этого и региональной власти, и тюменскому предпринимательскому сообществу нужно очень много и хорошо работать", - подчеркнула Лариса Невидайло.

Евгений Бабенко