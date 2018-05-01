Максим Скворцов: тюменские аграрии готовы к внедрению инноваций

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Высшая оценка, полученная Тюменской областью в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в российских регионах - закономерный результат эффективной работы слаженной и компетентной команды профессионалов.

Такое мнение высказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" генеральный директор Тюменской агропромышленной лизинговой компании, победитель всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" Максим Скворцов. Беседа состоялась в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Повышением уровня инвестиционной привлекательности в Тюменской области занимается очень сильная и сплоченная команда профессионалов, в состав которой входят представители как органов власти, так и предприниматели. Работа этой команды получила высшую оценку в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в российских регионах", - отметил победитель конкурса "Лидеры России".

По словам Максима Скворцова, среди кейсов, которые приходилось решать участникам конкурса "Лидеры России", было немало задач, посвященных привлечению инвестиций. "Это были очень интересные задачи, взятые практически из жизни. При решении подобных кейсов мне очень пригодился опыт работы по повышению инвестиционной привлекательности, накопленный в Тюменской области", - подчеркнул он.

Тюменская агропромышленная лизинговая компания выполняет очень ответственную миссию, помогая сельхозпредприятиям региона технически перевооружаться. Напомним, экс-губернатор Тюменской области, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев назвал субсидирование первого взноса по лизинговым платежам за технику и оборудование одним из наиболее эффективных инструментов, используемых в регионе для создания благоприятного делового климата.

"Наша компания входить в число региональных институтов развития. Сегодня уровень готовности сельхозтехники к весенне-полевым работам в Тюменской области очень высок. Предприятия агропромышленного комплекса обеспечены запасными частями и ремонтными базами. Я уверен, что несмотря на особые погодные условия, посевная в регионе пройдет успешно", - отметил Максим Скворцов.

Тюменские аграрии полностью готовы к использованию самой передовой сельхозтехники, считает он.

"На специализированной агропромышленной выставке Уральского федерального округа "Техника. Технологии. Инновации. Наука. Тюмень Агро 2018", которая недавно состоялась в Тюменском районе, было представлено более 130 образцов самой современной техники, причем немалая часть новинок - отечественного производства. На тюменских полях уже работают, например, российские трактора "Кировец", управляемые автопилотом. Наши аграрии готовы к внедрению инновационных технологий. А это, в свою очередь, способствует привлечению инвестиций в АПК", - убежден генеральный директор Тюменской агропромышленной лизинговой компании.

Евгений Бабенко