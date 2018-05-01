Французская компания Dalkia заинтересована в сотрудничестве с Тюменской областью

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Французская компания Dalkia заинтересована в дальнейшем развитии своего бизнеса в России, в том числе - в Тюменской области. Об этом заявила в эксклюзивном интервью обозревателю "Тюменской линии" генеральный директор и председатель совета директоров компании Сильви Жеанно.

"Мы занимаемся решением очень актуальных проблем наших клиентов, связанных с энергоэффективностью. В частности, мы сотрудничаем с компанией Danone, один из заводов которой находится в Ялуторовске. Энергоэффективность очень важна не только с точки зрения сбережения окружающей среды, но и для повышения конкурентоспособности предприятий", - подчеркнула Сильви Жеанно.

Отметим, что Dalkia Group - лидирующий поставщик энергосервисных услуг во Франции. В рамках Петербургского международного экономического форума Сильви Жеанно и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергоэффективности.

По мнению руководителя компании Dalkia, одним из наиболее перспективных направлений для сотрудничества является модернизация жилищно-коммунального хозяйства. Особенно это актуально для Западной Сибири, в том числе для Тюменской области.

"Мы очень настроены на дальнейшее развитие бизнеса в Тюменской области и готовы инвестировать во внедрение наших технологий, которые могут использоваться и уже работают в разных климатических зонах", - подчеркнула Сильви Жеанно.

Информация о том, что Тюменская область заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, вызвала у руководителя компании Dalkia искренний интерес.

"Мы обязательно учтем этот факт в своей работе", - сказала Сильви Жеанно.

Евгений Бабенко