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Тюменские футболисты из Уфы привезли три победы

Спорт, 17:31 26 мая 2018

фото ФК "Тюмень"

Футбольная команда "Тюмень" 2001 г.р. одержала три победы в стартовом туре первенства России (регион "Урал и Западная Сибирь") в Уфе среди восьми команд, сообщает ФК "Тюмень". 

Подопечные Алексея Семенова одолели "Челябинск" (3:0), челябинский "Форвард" (2:0) и "Уфу" (2:1). Три мяча в этих встречах забил Андрей Эрманис, дважды отличился Артем Докучаев, а по одно голу провели Илья Лудяков и Виталий Чащин.

По итогам тура впереди идут пермский "Амкар" и "ФК "Тюмень", имеющие по девять очков. Третью позицию занимает "Челябинск", набравший шесть баллов.

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# первенство России , футбол

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