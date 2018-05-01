Посевные агрегаты на тюменских полях переходят на двухсменную и круглосуточную работу

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Треть посевных агрегатов в Тюменской области переведены на двухсменную и круглосуточную работу. Еще 51 агрегат хозяйства ввели в работу дополнительно после инвентаризации старых посевных комплексов.

Такие данные на пресс-конференции, посвященной проведению весенне-полевых работ в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия", привел заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.

Такие меры, по его оценке, вызваны сложнейшими погодными условиями, в которых проходит посевная кампания 2018 года, и стали возможны благодаря готовности агропромышленного комплекса региона к весенне-полевым работам.

"Товаропроизводители сделали все возможное для того, чтобы весенняя полевая кампания прошла надлежащим образом, - отметил Владимир Чейметов, - Готовность сельскохозяйственной техники к началу посевных рабат составляла 99,6%. 79% составляли объемы необходимого запаса ГСМ, завезено 90 тысяч тонн минеральных удобрений".

Все планомерно продвигалось к успешному проведению весенне-полевых работ. Радикальные коррективы внесла погода. Сумма положительных температур за апрель 2018 году составила 60-80% от нормы. Термометр "отставал" от многолетних показаний на 6-9 календарных дней. При этом осадков в апреле выпало до 140% от нормы.

За первые две декады мая сумма положительных температур составила около 70% от нормы, сумма эффективных температур – от 25до 45% от нормы. Отставание по набору температур составляет уже до 18 дней. Количество осадков превысило норму в 2-3 раза.

"Многолетние наблюдения показывают, что самое благоприятное время для посевных работ в Тюменской области с 15 по 25 мая. В этот период должен быть выполнен наибольший объем работ, - подчеркнул Владимир Чейметов. - Сегодня 29 мая, и мы достаточно сильно отстаем от этих сроков – зерновые и зернобобовые культуры размещены на 374,5 тыс га при плане 667 тыс га- 56%. Посев технических культур произведен на площади 40,9 тыс га при плане 52 тыс га – 79%. Всего посеяно яровых культур на площади 470,2 тыс га из 845,8 тыс запланированных – 56%".

В 2016 и 2017 годах на этот день посевные работы были выполнены более чем на 80%.

Традиционно лидирующие позиции занимают хлеборобы Заводоуковского и Упоровского муниципальных районов. По темпам посевных работ на первое место вышли хозяйства Сорокинского района, выполнившие план посевных работ на 65%.

Еще один традиционный лидер – Тюменский район – в этом году в аутсайдерах – 41% от плана. Сложная ситуация в Исетском районе – 46%, Ярковском - 50%, Нижнетавдинском - 52%.

"И эти показатели не свидетельствуют о квалификации и готовности хозяйств и муниципалитетов к проведению весенне-полевой кампании, - заявил Владимир Чейметов. - Начиная с третьей декады апреля и по 20 мая в Тюменском, Исетском, Упоровском, Нижнетавдинском, Упоровском районах выпало три нормы осадков. На фоне низких температур это не способствовало тому, чтобы земля подошла к кондициям, необходимым для проведения посевных работ".

Владимир Чейметов выразил надежду, что в ближайшие десять дней погода позволит полноценно включиться в работу и выполнить все запланированное.

"Посевная 2018 года стала испытанием для всех, и, я надеюсь, что мы с этим справимся", - заявил он.

Борис Олейник