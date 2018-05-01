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На югорском месторождении под колесами КамАЗа погиб работник

Происшествия, 13:15 30 мая 2018

sledcom.ru

Обстоятельства смерти работника на месторождении устанавливают в Кондинском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, на кустовой площадке месторождения "Кондинское" водитель КамАЗа при движении задним ходом сбил мастера капитального ремонта скважин. Мужчина погиб.

В ходе проверки будет дана оценка действиям водителя транспортного средства и действиям всех лиц, ответственных за обеспечение безопасности при проведении работ.

Устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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# несчастный случай , Югра

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