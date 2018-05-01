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Тюменский боксер завоевал серебро на первенстве Европы

Спорт, 14:07 31 мая 2018

фото Федерация бокса Тюменской области

Спортсмен Тюменской области, воспитанник спортивной школы "Олимпиец" Линар Валиуллин занял второе место на первенство Европы по боксу среди юношей 13-14 лет в Болгарии, сообщает региональная федерация бокса.  

Выступая в весовой категории 40 кг, Линар Валиуллин успешно провел предварительные бои и в полуфинале одолел представителя Армении Манвела Петросяна. Однако в финале тюменец уступил спортсмену из Ирландии Майклу Фолкнеру и завоевал серебряную медаль.

фото Федерация бокса Тюменской области

Сборная команда России стала победительницей общекомандного зачета, завоевав 32 медали различного достоинства.

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# бокс , Линар Валиуллин

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