Тюменский боксер завоевал серебро на первенстве Европы

фото Федерация бокса Тюменской области фото Федерация бокса Тюменской области

Спортсмен Тюменской области, воспитанник спортивной школы "Олимпиец" Линар Валиуллин занял второе место на первенство Европы по боксу среди юношей 13-14 лет в Болгарии, сообщает региональная федерация бокса.

Выступая в весовой категории 40 кг, Линар Валиуллин успешно провел предварительные бои и в полуфинале одолел представителя Армении Манвела Петросяна. Однако в финале тюменец уступил спортсмену из Ирландии Майклу Фолкнеру и завоевал серебряную медаль.

фото Федерация бокса Тюменской области фото Федерация бокса Тюменской области

Сборная команда России стала победительницей общекомандного зачета, завоевав 32 медали различного достоинства.