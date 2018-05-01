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Чемпионат Тюмени по велосипедному спорту стартует в День защиты детей

Спорт, 13:45 31 мая 2018

фото департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Открытый чемпионат и первенство Тюмени по велосипедному спорту стартует 1 июня, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Мероприятие рассчитано на три дня. В соревнованиях примут участие более 130 велосипедистов. Будут представлены спортивные школы Ишима, Омска, Кургана, Тобольска, Увата. За областную столицу поборются велогонщики из спортшколы №4.

Торжественное открытие и гонка-критериум начнутся в районе Лесобазы (ул. Лесопарковая) 1 июня в 16 часов.  Индивидуальная гонка с раздельного старта пройдет на Ирбитском тракте (район д. Кулаково) 2 июня. Начало в 11 часов.  Групповая гонка с общего старта начнется на Ирбитском тракте (район д. Кулаково) 3 июня в 11 часов. 

К участию в чемпионате и первенстве допускаются велогонщики, имеющие медицинский допуск, спортивную подготовку не ниже третьего разряда в следующих группах: мужчины 1999 г.р. и старше, юниоры 2000-2001 г.р., юноши и девушки 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007 годов рождения.

Награждение победителей и призеров будет проходить после каждой гонки.

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# велогонки , День защиты детей , первенство

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