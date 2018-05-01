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Почти половина семей подают заявления на маткапитал в электронном виде

Экономика, 14:51 31 мая 2018

Почти 40% тюменских семей подают заявления на получение сертификата на материнский капитал в электронном виде. Документы на распоряжение средствами маткапитала через сайт госуслуг и личный кабинет ПФР поступают от 14% заявителей.

Как рассказал на пресс-конференции в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" заместитель управляющего отделением ПФР по Тюменской области Виталий Левенков, всего с начала 2018 года в электронном виде поступило 1 тыс. 573 заявления на получение сертификата и распоряжение его средствами.

С начала действия программы в регионе выдано уже 103 тыс. 184 сертификата. Размер маткапитала в 2018 году составляет 453 тыс. рублей.

"С 2009 года специалисты отделения ПФР приняли более 44 тысяч заявлений на погашение жилищных кредитов на сумму более 17,3 миллиарда рублей. С 2010 года семьи, в которых детям исполнилось три года, продолжают использовать маткапитал на обучение детей, улучшение жилищных условий, накопительную часть будущей пенсии матери, покупку товаров для социальной адаптации детей-инвалидов", - рассказал он.

Более 25 тыс. семей воспользовались средствами МСК для покупки, строительства и реконструкции жилья на сумму 8,6 млрд рублей. На обучение детей в ПФР приняли более 9,5 тыс. заявлений на сумму 390 млн рублей.

55 мам направили деньги из маткапитала на накопительную часть своей будущей пенсии. Три заявления на 84 тыс. рублей поступили от желающих приобрести товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Любовь Голышева

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# Виталий Левенков , материнский капитал , Пенсионный фонд

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