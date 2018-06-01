  • 1 июня 20181.06.2018пятница
  • USD62,0188
    EUR72,5806
  • В Тюмени 10..12 С 3 м/с ветер западный

Двух человек спасли пожарные из горящего дома в Казанском районе

Происшествия, 10:05 01 июня 2018

фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Двух человек вывели пожарные из горящей квартиры в двухквартирном доме с. Ильинка Казанского района в 19 часов 17 минут 31 мая, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

На момент прибытия пожарных расчетов огнем была охвачена крыша всего дома. Пожар начался в квартире № 2. Вторая квартира не пострадала. На ликвидацию возгорания 16 огнеборцам на шести единицах спецтехники потребовалось 37 минут.

Затруднило тушение огня то, что он успел распространиться и на надворные постройки. Выгорело 140 кв. метров.

Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки. Размер ущерба устанавливается.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Казанский район , квартира , надворные постройки , пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:16 01.06.2018В Тобольске рабочий погиб при демонтаже теплотрассы
10:27 01.06.2018В Боровском водитель "Мицубиси" опрокинул машину в кювет и погиб
10:05 01.06.2018Двух человек спасли пожарные из горящего дома в Казанском районе
21:12 31.05.2018Лесные пожары в Тюменской области ликвидируют в течение суток