Двух человек спасли пожарные из горящего дома в Казанском районе

фото ГУ МЧС России по Тюменской области фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Двух человек вывели пожарные из горящей квартиры в двухквартирном доме с. Ильинка Казанского района в 19 часов 17 минут 31 мая, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

На момент прибытия пожарных расчетов огнем была охвачена крыша всего дома. Пожар начался в квартире № 2. Вторая квартира не пострадала. На ликвидацию возгорания 16 огнеборцам на шести единицах спецтехники потребовалось 37 минут.

Затруднило тушение огня то, что он успел распространиться и на надворные постройки. Выгорело 140 кв. метров.

Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки. Размер ущерба устанавливается.