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У жителя Тюмени полицейские изъяли десять свертков "синтетики"

Происшествия, 19:00 01 июня 2018

фото fskn72

10 свертков с синтетическим веществом обнаружили в кармане куртки у уроженца Тюмени 1988 г. р. во время его задержания в Тобольске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В съемной квартире задержанного был обнаружен тайник, откуда сотрудники полиции изъяли еще 0,5 кг наркотических средств. Все изъятое направили на исследование. Эксперты установили, что всего у мужчины изъято 620 граммов "соли" и 162 грамма спайса, что составляет примерно 7 тыс. доз.

Задержанный вину полностью признал и пояснил, что наркотики были предназначены для дальнейшего сбыта по бесконтактной схеме через Интернет на территории Тобольска.

Мерой пресечения фигуранту выбран арест.

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# наркотики , синтетика , Тобольск

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