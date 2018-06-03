Виктор Рейн: предварительное голосование "Единой России" – значимое для Тюмени событие

admtyumen.ru admtyumen.ru

Тюменская молодежь охотно участвует в политической жизни города, региона и страны. Об этом заявил заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн, отдав свой голос на предварительном голосовании "Единой России" по выборам Тюменской городской думы.

По его признанию, он не мог остаться в стороне от значимого для города события, поскольку именно сегодня у населения есть возможность выбрать тех, кто будет выдвинут "Единой Россией" на выборы в Тюменскую гордуму, которые состоятся 9 сентября.

"Некогда мы наблюдали такую ситуацию – в голосовании с охотой участвовали люди старшего поколения, а молодежь не спешила идти на выборы. В политической жизни страны она участвовала неохотно. Сейчас все меняется. Молодых людей много и на счетных участках, и среди потенциальных кандидатов в депутаты. Предварительное голосование стало площадкой, позволяющей избирателю понять, кого он хотел бы кандидатами от партии "Единая Россия", а кандидатам - заявить о себе", - отметил Виктор Рейн.

Заместитель председателя регионального законодательного собрания напомнил, что был модератором на дебатах, предшествовавших дню голосования, и отметил, что молодежь хочет принимать самое деятельное участие в развитии Тюмени.

По его мнению, выбор, который предоставляется избирателям на предварительном голосовании, очень широк. Среди его участников - и хорошо известные политики, и опытные управленцы, и яркие общественники. Виктор Рейн уверил, что внимательно ознакомился со всеми участниками, а их 129 человек, и отдал свой голос за наиболее достойных кандидатов.

"Жители должны понимать свою ответственность за будущее Тюмени, а значит, нужно проявить активность и сделать серьезный выбор", - уверен Виктор Рейн.

Предварительное голосование продлится до 20 часов на 52 счетных участках, сообщает пресс-служба ТРО "Единая Россия".

Соб. инф.