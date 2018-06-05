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В Тюменской области появится Голышмановский городской округ

Политика, 17:16 05 июня 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Более ста проектов постановлений и распоряжений подписал врио губернатора Тюменской области Александр Моор на заседании президиума регионального правительства 5 июня.

Кроме того, рассмотрен вопрос о преобразовании Голышмановского муниципального района в городской округ. Соответствующую информацию представил начальник управления нормативно-аналитической работы аппарата губернатора Артем Дяченко. Члены президиума одобрили инициативу муниципалитета, назвав ее закономерной и продуманной. Заключение правительства направлено в Тюменскую областную думу.

В соответствии с планируемыми изменениями сельские поселения Голышмановского района объединяются в городской округ. Нововведение позволит, в частности, оптимизировать работу местной администрации, повысить эффективность решения вопросов местного значения и реализации новых проектов.

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# Александр Моор , Голышмановский район , облдума

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