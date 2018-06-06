Комитет облдумы по госстроительству рассмотрел вопрос о выборах губернатора Тюменской области

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Проект постановления регионального парламента "О назначении выборов губернатора Тюменской области" одобрили члены комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской областной Думы. В соответствии с проектом, выборы главы региона должны состоятся в единый день голосования 9 сентября.

"Выборы главы региона – важное событие. Голосование будет проходить на всей территории Тюменской области, включая Югру и Ямал. Мы рассмотрели этот вопрос, и теперь его вынесут на внеочередное заседание Тюменской областной Думы, которое пройдет 7 июня", - рассказал глава комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Фуат Сайфитдинов.

Кроме того, законодатели в первом чтении рассмотрели изменения в областной закон "О порядке подготовки, принятия и действия правовых актов". Предложение поступило в связи с изменением федеральных нормативно-правовых актов. Суть поправки – законы Тюменской области будут официально размещаться в федеральном регистре правовой информации России и на портале Минюста.

Евгений Бабенко